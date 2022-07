Los dos mayores de edad piden que les ayuden porque no cuentan con los recursos necesarios y su calidad de vida no es la mejor, por lo que las personas que deseen ayudarles pueden donar o llamar al 9347-7998, número que atenderá Luisa Ortega , una vecina de los ancianos.

Al consultarle a la mujer cómo se enteró de su supuesto embarazo, respondió que “me estuvo tocando (el doctor) aquí abajo (el vientre) y me dijo que estaba pegado (el bebé)”. Detalló que “él (médico) me dijo que yo estaba embarazada y que no era ningún tumor ni nada”.

La Prensa y El Heraldo consultaron con médicos ginecólogos para conocer si una persona de 62 años puede salir embarazada a esta edad.

“Es casi imposible, 62 años, no está ni menstruando” respondió sorprendida Isela Vallecillo, ginecóloga del Hospital Escuela.

La profesional de la Medicina dijo que “hasta no ver, no creer”. Asimismo, indicó que quizás se trate de una formación que se haya quedado en el vientre de la mujer encapsulado por años. “No es un embarazo vivo, no puede ser”, aseguró Vallecillo.