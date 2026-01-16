Vini define su futuro, nueva baja del Real Madrid y pide salir del Barcelona

Así marcha el mercado de pases en las últimas horas en el fútbol internacional: fichajes, salidas y rumores en los grandes equipos
OFICIAL // El delantero uruguayo Gonzalo Petit se ha convertido este viernes en el primer fichaje oficial en el mercado invernal del Granada, equipo al que llega cedido hasta final de temporada después de que el Real Betis haya roto el préstamo que le llevó en verano al Mirandés, informó el club rojiblanco.
OFICIAL // Rayo Vallecano de Madrid y Villarreal han llegado a un acuerdo para la cesión del delantero Etienne Eto'o, que jugará en las filas del filial castellonense hasta final de temporada.
Federico Chiesa podría salir del Liverpool y la Juventus vuelve a escena y las conversaciones con los 'Reds' se reactivarían en los próximos días, con el deseo del propio jugador de regresar a Turín.
OFICIAL // Flamengo anunció este jueves la contratación del portero brasileño Andrew da Silva Ventura, quien firmó contrato con el club de Río de Janeiro hasta diciembre de 2029 tras dejar el Gil Vicente de la primera división portuguesa.
L'Équipe adelanta que el París FC va a por el fichaje de Edin Dzeko. El club francés ya ha iniciado contactos con el delantero bosnio.
OFICIAL // El Aston Villa ha vendido al atacante holandés Donyell Malen al Roma por 21 millones de libras (23 millones de euros).
CONFIRMADO // Fabrizio Romano detalla que Marc Guéhi y el Crystal Palace habrían llegado a un acuerdo para que el traspaso hacia el Manchester City se lleve a cabo en este mercado invernal.
OFICIAL // El Bologna hizo oficial el fichaje de Helland, noruego de 20 años. quien llega procedente del Brann por seis millones de euros.
L'Equipe detalla el PSG quiere reforzar su mediocampo y se mantiene muy atento a la situación Enzo Fernández.
OFICIAL / Después de su periplo como entrenador en la Premier League, Ruud Van Nistelrooy aceptó la propuesta de Ronald Koeman para ser su asistente técnico en la selección de Países Bajos de cara al Mundial.
Bayern Múnich recupera a Jamal Musial: "Si todo va bien hoy, Jamal estará allí mañana. Es fantástico para él. Incluso podría ser titular", declaró el técnico Vicent Kompany.
Sky Sports desvela que el Real Madrid se ha interesado en Christian Kofane, delantero camerunés del Bayer Leverkusen. Antes se había intentado su fichaje, pero no se llegó a concretar por la cantidad de personas en el ataque.
El defensor austriaco, David Alaba, termina contrato en junio y todo parece indicar que no será renovado y el Besiktas de Turquía ya habría comenzado a negociar su fichaje de cara a la próxima temporada.
Tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo del Real Madrid, surgen especulaciones sobre el entrenador de élite que debe llegar al banquillo merengue. Se mencionó a Jurgen Klopp y Enzo Maresca, pero en las últimas horas ha salido el nombre de José Mourinho para volver al club.
"La idea definitiva de Florentino Pérez es traer de vuelta a Mourinho. Es un técnico que está causando furor en el Benfica, precisamente para que lo despidan. Mourinho era el único con el que Florentino estaba satisfecho. No me sorprendería que lo trajera para este momento del Real Madrid", soltó la bomba el periodista Alfredo Relaño en la Cadena COPE.
El diario ‘SPORT’ adelanta que Dro ha pedido salir del Barcelona este mercado de invierno. Asimismo, AS detalla que sería por los seis millones de euros de su cláusula de rescisión. Informan que el Dortmund es uno de los interesados y según Gerard Romero, de ‘Jijantes, el City de Guardiola, es otro de los clubes que estaría dispuesto; también se habla del PSG de Luis Enrique.
Según informa la Cadena SER, el Real Madrid cree que con la salida de Xabi Alonso puede retomar las conversaciones con Vinicius para su renovación y que se terminará firmando en la primera mitad de este año.
Fabrizio Romano informa que el Girona está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Marc-André ter Stegen en calidad de préstamo. Hay acuerdo total con el guardameta alemán, quien ya dio el si al Girona.