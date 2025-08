Salvador Nasralla presume ventaja en encuesta presidencial de cara a las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

“Ellos no son personas cristianas, no son practicantes. Para mí, eso creo que le llaman sacrilegio, porque se fue a hablar de política dentro de una iglesia”, manifestó Nasralla, resaltando que “todo mundo sabe que ella (Rixi Moncada) no es cristiana”.

Según Salvador Nasralla, las recientes actitudes de los representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) responden a la supuesta ventaja que mantiene el Partido Liberal en las encuestas.

“Son manotadas de ahogado. No le pueden ganar ni al Partido Nacional”, afirmó Nasralla, cuestionando la capacidad de Libre para competir electoralmente.