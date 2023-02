Salvador Nasralla: Luis Redondo “no pertenece al PSH”

Nasralla, quien en el pasado consideró a Redondo como uno de sus hombres de confianza, pidió este miércoles que ya no sea vinculado al PSH, pues, como lo ha dicho en otras ocasiones, él no sigue la línea de su bancada en el Poder Legislativo .

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , ya no forma parte del Partido Salvador de Honduras (PSH) , así lo dijo el máximo líder de esa institución política y designado presidencial, Salvador Nasralla.

Mientras visitaba la Basílica en la víspera del Día de la Virgen de Suyapa, Nasralla fue consultado por el comportamiento de Redondo en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tema que mantiene dividido al Congreso desde hace una semana.

Ante esto, Nasralla se negó a profundizar en el tema, pero fue puntual al asegurar que el diputado, que llegó al Congreso a través del PSH, no forma parte de la entidad política.

“Luis Redondo nunca afirmó que pertenece al partido, fue invitado por Nasralla para integrar la planilla con base a los antecedentes éticos y morales que yo le conocí durante 15 años, pero no pertenece y, por lo tanto, cuando uno no pertenece no lo pueden expulsar”, dijo.

Nasralla opinó que Redondo, la presidenta Xiomara Castro y otros líderes del Partido Libre, con los que él hizo alianza en noviembre de 2022, traicionaron a la población.

“Ellos traicionan a un millón 200 mil personas que votaron por Xiomara Castro porque estaba Nasralla, de otra manera no hubieran votado por ella”, cerró.