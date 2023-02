Sugieren que Luis Redondo no tome promesa de ley a nuevos magistrados

Tegucigalpa. A las puertas de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desde el Congreso Nacional volvió a surgir la duda sobre la legalidad como presidente de Luis Redondo.

El asunto se colocó nuevamente en el debate, puesto que en la bancada del Partido Liberal se preguntaron si Redondo tomará la promesa de ley a los magistrados, tomando en cuenta que no lo hizo con la presidenta Xiomara Castro.

“Tenemos que prevenir muchas cosas y advertir para evitar que otro poder del Estado con sus autoridades estén ilegales, tenemos que advertir que la juramentación de los nuevos magistrados no sea a través de Luis Redondo”, señaló Marlon Lara, diputado liberal de Cortés.

El abogado y exaspirante a magistrado Oliver Erazo sugirió que “lo correcto es que se legalice la junta directiva y acto seguido procedan a la elección de la Corte para que sea juramentada”.

No obstante, el abogado constitucionalista Raúl Pineda dijo que no habría problema en que Redondo tome la promesa de ley. “No existe una declaración que establezca que el señor Redondo no está investido como presidente del Congreso, mientras esto no exista y todo se limite a opiniones él tiene la facultad de tomar la promesa de ley a la nueva Corte”.

El también abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos le hizo una sugerencia a quienes salgan electos.

“Si yo estuviera en los zapatos de los magistrados dejaría que Redondo me juramentara y ya instalados que algún juez nos tome la promesa para evitar cualquier problema”, puntualizó.