Salvador Nasralla a Héctor Zelaya: “No te dejes utilizar (...) Tus padres no cumplieron con el acuerdo que firmamos”

La fricción en el Poder Ejecutivo se atizó ayer tras el cruce de mensajes entre el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el designado presidencial Salvador Nasralla.

Nasralla dedicó de nueva cuenta varios mensajes en contra del gobierno de Xiomara Castro, en los que adujo que la creación de la Dirección General de Comunicación y Prensa abonará a la censura de los medios de comunicación y las redes sociales en el país.En respuesta, el secretario privado le pidió al designado que no siga “desestabilizando al país”.

Zelaya dijo que el punto central en los constantes reclamos de Nasralla no es por culpa de Manuel Zelaya Rosales, su padre y asesor.

“Estimado Salvador, el problema no es ‘Mel’. El problema es que usted se está dejando engañar otra vez, ‘Mel’ siempre ha actuado con franqueza y en el gobierno 2006-2009 ya vivimos esta experiencia con un actor similar. No sea parte de la desestabilización del gobierno, Honduras no se lo merece”, le escribió Zelaya.

Nasralla le respondió y aclaró que todo se debe a que el expresidente y la mandataria no cumplen los acuerdos firmados con él. “No te dejes utilizar, tienes una carrera política por delante. Tus padres no cumplieron con el acuerdo que firmamos el 13 de octubre de 2021, y eso no es culpa tuya. Atiendan mis ideas para generar empleo”, cerró.