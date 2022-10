De “remedo de dictador” tilda bancada del Partido Nacional a Luis Redondo

Como un “remedo de dictador” fue calificado ayer el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, luego de amenazar por segunda ocasión a la bancada opositora del Partido Nacional (PN) con inhabilitarla por un período de diez años.

Con insultos, golpes y hasta aruñones, los parlamentarios consumaron un nuevo espectáculo durante la sesión de ayer.

El partido de la estrella solitaria reaccionó molesto por las amenazas y respondió que no prestará más sus votos si el titular del Congreso no aprende a dialogar.

El altercado se atizó a raíz de un pleito físico y verbal entre la diputada Leda García y la asistente de cámara del CN, Celeste Juárez.

“Ella me agredió a mí, yo tuve que defenderme, tuve que hacerlo. El tema no es quién agredió a quién, es ¿qué hacía ella al lado de nuestra reunión privada cuando se le pidió de manera respetuosa que se retirara y me contestó que a ella para eso le pagaban?”, se defendió García.

Una fuente confió que en efecto, empleados del Congreso Nacional son enviados durante la sesión legislativas a escuchar las pláticas de las diferentes bancadas y diputados.

El diputado nacionalista Tomás Zambrano indicó que “nuestro pronunciamiento se basa en las amenazas de los que puedo considerar como aprendices y remedo de dictador. Para cumplir esa amenaza es con votos, ya la ley lo establece cómo se puede inhabilitar un diputado, no solo es hablar”.