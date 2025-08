Nasralla envía mensaje tras aprobación del TREP: "Ya no hay excusas"

Tegucigalpa, Honduras.

El principal cambio aprobado por el pleno es que la transmisión de resultados no tendrá intervención humana , garantizando así que la información enviada por las Juntas Receptoras de Voto (JRV) llegue directamente al sistema sin alteraciones manuales.

Cualquier inconsistencia detectada será revisada y corregida únicamente mediante resolución unánime de los consejeros, en presencia de observadores nacionales e internacionales, y se dejará constancia documental de cada ajuste.

El acuerdo fue bien recibido por sectores de oposición, especialmente por el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien afirmó estar “muy contento” con la resolución. “Con esto se garantiza que habrá elecciones el 30 de noviembre y que ganaremos las elecciones”, expresó en una llamada a medios.

Nasralla también interpretó la aprobación como un golpe a los intereses del oficialismo, asegurando que la falta de avances en este tema mantenía al país en una especie de parálisis institucional. “Libre va bajo en las encuestas y por eso no quería que se aprobara. Ahora ya no tienen excusas para no ir a elecciones”, puntualizó.

Por su parte, la diputada Iroshka Elvir, también del Partido Liberal y esposa de Nasralla, se pronunció en redes sociales asegurando que su partido competirá en los comicios, con o sin trabas.

“Vamos a elecciones con TREP, sin TREP, con el flujograma que quieran, con las trabas que pongan, con sus intentos de boicot o como prefieran”, publicó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, aseguró que su victoria será inevitable: “Apúntenlo en piedra, vamos a ganar con la bendición de Dios junto a @SalvaPresidente y el apoyo del pueblo hondureño. Vayan empacando maletas porque el próximo 30 de noviembre SE VAN".