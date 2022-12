“De mi salario he tratado de atender necesidades de mi población”: Erika Urtecho

Redacción

Erika Urtecho Echeverría, quien nunca pretendió ser diputada, es la parlamentaria que más proyección social mostró en 2022 y la que resolvió más problemas en el departamento que representa, Gracias a Dios.

La hija de la extinta exdiputada Carolina Echeverría Haylock se ha erigido como una figura política relevante porque, además de presentar proyectos de ley en la cámara legislativa, permanece al lado de la comunidad misquita que durante décadas imploró por ayuda.

Aunque es miembro de la bancada del Partido Liberal, ha establecido una sinergia importante con el gobierno que le está permitiendo satisfacer las necesidades de sus paisanos.

¿Cuáles son las necesidades que históricamente han tenido los habitantes de Gracias a Dios y que ahora podrán ser satisfechas con su apoyo?

Las necesidades de mi gente han sido históricamente ignoradas. Es difícil que puedan ser satisfechas en un corto período, pero necesitamos avanzar a paso rápido y decidido en salud, educación, servicios públicos e infraestructura, si queremos realmente cambiar la vida de la población de los 4 pueblos indígenas de mi departamento. Consciente de lo anterior, este año he realizado un gran esfuerzo tanto personal como legislativo, orientado precisamente a estos ejes primordiales.

No ha sido fácil, de mi salario he tratado de atender algunas necesidades de mi población, como la compra de ataúdes para paisanos que han fallecido fuera del departamento; compra de boletos aéreos, los cuales oscilan entre L4,000 y L6,000 (solo una vía) para personas de bajos recursos económicos referidos a Tegucigalpa o a La Ceiba por la falda de atención médica especializada en mi departamento o para gestiones administrativas considerando que mi departamento no tenemos presencia de muchas instituciones gubernamentales; traslado de jóvenes de bajos recursos para que tuvieran la oportunidad de hacer el examen de admisión en las dos principales universidades; compra de sillas de ruedas para personas con discapacidad; apoyo económico para paisanos que requieren exámenes médicos y medicamentos. Recientemente entregué tanques de captación de agua y alimentos para más de 60 misquitos que residen en condiciones precarias aquí en la capital.

He apoyado el deporte para el desarrollo integral de jóvenes, comprando implementos y apoyando a diferentes torneos. En la agenda legislativa he realizado algunas acciones en salud: el 3 de mayo presenté un proyecto de ley para aumentarle el presupuesto al único hospital público de Gracias a Dios en L50 millones.

Es urgente mejorar las capacidades de atención médica y de enfermería, así como fortalecer el inventario de medicamentos en el hospital. He realizado varías gestiones ante el ministro de Salud y ante la embajadora de Honduras en Cuba para que médicos generales misquitos puedan ser becados para realizar una especialidad médica.

Ha sido muy difícil que médicos especialistas hondureños acepten ir a trabajar a mi Mosquitia. Este año estuvimos 4 meses sin médicos cirujanos en el hospital y registramos una mora quirúrgica de 400 pacientes. Con el alcalde de Brus Laguna gestionamos y se materializó con la Secretaría de Salud, la primera Escuela Pública de Enfermeros Auxiliares y Técnicos de Salud. Dará inició en el primer trimestre de 2023.

El 20 de diciembre se aprobó el proyecto de ley que introduje junto con los diputados Yahve Sabillón y Raymond Sherington para que se autorizara la construcción de 100 o más centros de estabilización. Acordé con el doctor José Manuel Matheu que se construirán varios centros en las comunidades más distantes y que se encuentran en las riberas de los ríos y lagunas. Me aprobaron la moción para incrementar del zonaje a los servidores públicos que prestan sus servicios en establecimientos de salud.

En educación, presenté proyecto de ley para la creación de 150 plazas para maestros en el objetivo de garantizar el acceso a educación e impactar el capital humano de los niños. Con el ministro de Educación hemos trabajando y ya inició el proyecto de la primera escuela agrícola en el municipio de Ahuas.

Seduc está construyendo aulas, laboratorios, tanque de agua potable y oficinas administrativas. Para el área de infraestructura vial, presenté proyecto de ley para la pavimentación de 50 kilómetros en los 6 municipios. Gestioné con la SIT y el secretario del Congreso, la pavimentación de la pista de aterrizaje de Puerto Lempira. Ayudará a disminuir el precio de los pasajes aéreos y fomentará el turismo.

¿Cuánto debe invertir el gobierno en infraestructura de salud y educación pública?

Para los próximos dos años, de forma preliminar, considero que se requieren L250 millones de inversión en salud, L150 millones en educación y L250 millones en infraestructura vial. No puedo dejar de mencionar, la falta de servicios básicos públicos en mi departamento, tenemos solo el 7% de electrificación y el acceso a agua potable es bajo. Por lo que es importante invertir al menos de forma inicial, unos 150 millones en este aspecto.

¿Cuáles son los proyectos que usted logrará en educación y salud para ese departamento?

El presidente del Congreso Nacional me expresó que mi Mosquitia será prioridad en la agenda legislativa de 2023. La junta directiva revisará los 12 proyectos de ley que he introducido este año y le dará prioridad a los de mayor impacto. Espero que en 2023 se aprueben varios de estos proyectos que representan el sentir de mi pueblo.

Usted propone la creación de nuevos municipios en Gracias a Dios, ¿cómo beneficiará esto a la población?

Mi Mosquitia está tan atrasada que para que haya un desarrollo los gobiernos tendrían que invertir una gran cantidad de recursos y focalizar sus esfuerzos únicamente en mi departamento. Con las grandes necesidades qué hay en todo el país esto es una tarea compleja para los gobiernos.