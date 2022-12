Piden a Luis Redondo no boicotear a la Junta Nominadora

A pocos días de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, reafirma y advierte a la Junta Nominadora que cuenta con su propio listado de tachas en contra de varios aspirantes a la alta magistratura del país.

Ante las declaraciones, a menos de un mes de la llegada de la nómina no menor de 45 candidatos al Congreso, sectores de sociedad civil cuestionaron la advertencia del titular del CN a la Junta Nominadora.

Redondo recalcó que cuenta con información de todos los candidatos que se encuentran dentro del proceso y los que fueron separados, debido a que sus indagaciones iniciaron desde la fase de autopostulaciones en octubre.

“Nosotros por nuestro lado, siendo responsables, desde que se hicieron las autopostulaciones empezamos a hacer las evaluaciones para cuando nos toque en enero. Yo tengo información de todos los que se postularon y no puedo decir cuántos son los señalados, lo que sí puedo asegurar es que por este CN no va a pasar ninguno que esté señalado”, advirtió Redondo.

Puede leer: Honduras abrirá en 2023 cuatro consulados en Estados Unidos

Olban Valladares, miembro de la JN, manifestó que “a nosotros no nos sorprende eso, obviamente el presidente tendrá su listita, pero él todavía no sabe, no tiene ni idea ni nadie en el CN, ni nosotros en la Junta, quiénes son los que van integrar la lista final. Sería especular en este momento quiénes son los que pueden o no pueden ser”.

Añadió que “lo que sí es que el CN no podrá elegir a nadie que no esté involucrado en la lista de los 45 y que haya pasado por todo el proceso de investigación”.

La exrectora Julieta Castellanos enfatizó en que “las declaraciones que él tiene su propio listado de los abogados que, a su criterio, no deberían ir en una lista enviada por la Junta lucen prepotentes, arrogantes y abusivas”.