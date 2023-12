“Yo recibía órdenes del presidente Juan Orlando Hernández”

Roberto Cosenza reiteró que él sólo se encargaba de los procesos administrativos “así que no veo la relación que están haciendo en cuanto a los cargos que me están imputando”.

Agregó en relación a ese tópico, que “yo solo me encargaba de que mi equipo de compras había hecho lo correcto. Se me ordenaba también que las compras las podía hacer directas o con tres cotizaciones”.

“Yo meto las manos al fuego por las decisiones que yo participé, no sé qué decisiones tomaron arriba por que hay cosas que solo ellos las decidieron”, argumentó.

Cosenza trajo a colación que “yo no estuve de acuerdo en la compra del avión presidencial; no me gustó la manera en que lo compraron. No dejaron que el equipo de Tasa de Seguridad lo comprara, sino, que ellos definieron en la Fuerza Aérea cuál era el avión que iban a comprar”.

Sentenció que el responsable de las órdenes de compra y de pago era el Comité de Seguridad de la Tasa de Seguridad.