Autoridades de la Marina Mercante también informaron que otros tres tripulantes de una embarcación fueron rescatados con vida y llevados a Roatán ayer sábado. Se trata de Edy Roberto Erazo Trejo, Wil Alberto Zabala y Freddy Ramos Duarte, quienes tenían cuatro días desaparecidos en alta mar.

Recientemente también se reportó el desaparecimiento de Brennan Bodden, quien salió de Guanaja ayer sábado a las 6:25 am con destino a Roatán, a las 8:30 am aproximadamente se comunicó con un familiar y le informó que tenía desperfectos mecánicos en su motor y que se encontraba a la deriva. Desde ese momento no se volvió a saber nada de él.