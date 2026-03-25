Reprograman audiencia de proposición de medios de pruebas en caso contra "Chande" Ardón

TEGUCIGALPA

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción reprogramó la audiencia de proposición de medios de prueba contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano. El exedil, quien cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos, enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.

De acuerdo con la información oficial, la reprogramación de la audiencia se realizó a solicitud de la defensa del imputado. Los abogados argumentaron que no estaban preparados con los medios probatorios necesarios para el desarrollo de la diligencia judicial. Ante esta situación, la Sala II decidió acceder a la petición y fijar una nueva fecha para la audiencia. El proceso forma parte de los casos que son conocidos por el tribunal especializado en materia de criminalidad organizada, corrupción y delitos ambientales.

La audiencia de proposición de medios de prueba es una etapa clave dentro del proceso penal, ya que en ella las partes presentan los elementos que sustentarán sus argumentos en juicio. En este caso, tanto la defensa como el ente acusador deberán detallar las pruebas que pretenden evacuar durante el desarrollo del juicio oral y público. La nueva fecha establecida por el tribunal es el martes 14 de abril a las 8:30 de la mañana.

Capturado tras cumplir condena en Estados Unidos