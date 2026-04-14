Red de DDHH en Honduras registra 2,484 agresiones en 2025

Tegucigalpa.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 2.484 agresiones de diverso tipo en 2025, según el 'Informe Caminando nuestra justicia', que presentaron el lunes en Tegucigalpa.

El informe señala que las agresiones fueron contra defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades en Honduras, y que al menos 1.122 ocurrieron en el departamento de Colón, al este del país, que representan el 45 % de la totalidad de las agresiones.

Según las defensoras, el año 2025 "estuvo marcado por un proceso electoral viciado por el fraude, la corrupción y una política de intervención ejercida por Estados Unidos", y en ese contexto sus organizaciones y pueblos continúan "luchando para vivir y vivir bien y caminando juntas para hacernos justicia".

De las 2.484 agresiones, 348 fueron ataques personales contra defensoras específicas, 230 contra organizaciones afectando su prestigio, identidad o su labor de defensa, y 1.906 correspondieron a agresiones colectivas, añade el estudio.

Además, indica que en el departamento de Colón, una zona conflictiva por reclamos de tierras que hacen campesinos, se registraron "numerosas incursiones y ataques armados en contra de cooperativas campesinas, comunidades garífunas (negras), así como desalojos e intentos de desalojos".

Entre otros departamentos que registran agresiones a defensoras de derechos humanos figuran Atlántida (325), Francisco Morazán (261), Yoro (151), Comayagua (137), Cortés (115) e Intibucá (102).

El estudio también subraya que "el 68 % de las agresiones ocurrieron mientras las defensoras defendían la tierra, territorio y bienes comunes y un 13 % defendían la verdad, justicia o reparación".