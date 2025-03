Ráquel Obando sobre reunión con Roberto Viciano: "No sé si fue asesor de Hugo Chávez"

La Ceiba, Atlántida

"No sé si es asesor o no es asesor de Hugo Chávez porque eso a mí no me consta, pero sí le puedo decir que mi trato fue específicamente para tratar cursos para capacitación en la escuela judicial", dijo.

Aseguró que Viciano "es un reconocido constitucionalista, inclusive creo que es el que ha estado dirigiendo las maestrías en la Universidad Nacional en lo que es Derecho Constitucional".

De a cuerdo a Obando, la presencia de Viciano en el país obedece a una "propuestas para hacer un intercambio, que podamos nosotros tener cursos para nuestros funcionarios judiciales con respecto al Derecho Constitucional y así también respecto a la jurisprudencia, tener las bases para un buen sistema jurisprudencial", señaló.