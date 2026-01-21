Rafael Sarmiento: "Libre se abstendrá de votar en elección de junta directiva provisional"

Tegucigalpa, Honduras.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) confirmó este miércoles que no respaldará ninguna de las planillas que se presenten este miércoles para la conformación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, reafirmando su postura de oposición de cara al nuevo período legislativo 2026-2030. Así lo expresó Rafael Sarmiento, diputado y dirigente de Libre, quien aseguró que la decisión fue tomada de manera colectiva por la bancada y la coordinación nacional del partido. “En una posición de oposición y no va a votar por ninguna de las juntas directivas. Esa es la decisión colectiva que hemos tomado y que hemos asumido”, afirmó Sarmiento. El parlamentario explicó que Libre asumirá un rol de oposición que calificó como “inteligente y constructiva”, acompañando aquellas iniciativas que beneficien a la población. “Ser oposición inteligente, oposición constructiva y acompañar todo lo bueno que beneficie al pueblo hondureño en este próximo Congreso Nacional”, señaló.

Ante versiones que apuntan a que algunos diputados de Libre podrían apoyar a otras fuerzas políticas, Sarmiento negó tener conocimiento de esa posibilidad. Indicó que en la reunión sostenida el día anterior participaron los 35 diputados, propietarios y suplentes, y que la determinación fue unánime. "Lo desconozco. El día de ayer estuvimos los 35 diputados, propietarios y suplentes, y la decisión fue colectiva: estar en oposición", subrayó. Consultado sobre si Libre respaldaría una eventual solicitud de apoyo por parte de los partidos Liberal o Nacional, el dirigente reiteró que no acompañarán ninguna votación relacionada con la directiva provisional.

“La decisión colectiva de la bancada de Libre junto con la coordinación nacional es ser oposición y, por ahora, no acompañar ninguna de las juntas directivas”, insistió. Respecto a posibles sanciones internas en caso de que algún diputado vote a favor de una planilla, Sarmiento indicó que el partido ya definió una postura clara.



Nuevo periodo legislativo

El período de la actual legislatura concluirá este miércoles, cuando se elija la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, la cual deberá ser ratificada el próximo viernes. Esta directiva tiene un carácter transitorio y su función principal es dirigir y ordenar el proceso de instalación del nuevo Congreso, sin ejercer atribuciones legislativas plenas. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la instalación del Congreso Nacional inicia con sesiones preparatorias el 21 de enero del año siguiente a las elecciones generales, fecha en la que los diputados electos deben reunirse para dar comienzo al nuevo período legislativo.