Rabia bovina mata a cinco vacas y genera alarma en Gualcinse, Lempira

Explicó que recibieron todo el respaldo de Senasa y están procediendo a vacunar en toda la zona porque esa es una enfermedad transmitida por los murciélagos.

“La vacuna es obligatoria porque la rabia se da en todos los animales de sangre caliente, ya sea caballos, vacas, perros y gatos. Afortunadamente, para perros y gatos existe la vacuna que el Estado brinda, para caballos y vacas no”, explicó el profesional.

Morales indicó que las vacunas se preparan y solo se tiene una hora para poder aplicarla, después de ese tiempo ya no funciona. “Hay una cadena de frío y tienen que estar a no mayor de dos grados y no menor a ocho grados”, explicó.