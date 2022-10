¿El consumidor está en riesgo? Alarma por brote de rabia bovina en Gualcinse, Lempira

A su vez, dijo durante todo el año se hace vigilancia y atención de denuncias de productores. Si bien este brote no provoca excesiva preocupación, sí aclaró que es crucial adoptar medidas de prevención.

Por otro lado, el doctor Lemus aclaró no se recomienda consumir la carne de un animal infectado, aunque sí es cierto que el virus de la rabia es sensible a las altas temperaturas, por lo que si se cocina bien, no habría riesgo excesivamente alto.

“El mayor riesgo lo tienen las personas que destazan los animales, los que están en contacto directo”, pronunció. En ese sentido, cuando ocurre un brote, se exhorta al productor “a aislar a los animales enfermos y a enterrar a los animales muertos”.

La vacunación es crucial para evitar los brotes y por eso, según Lemus, ”en Gualcinse se ha coordinado una brigada y la respuesta ha sido positiva”. De forma simultánea, se están inspeccionando otras ganaderías para identificar si hay más brotes o no.

El alcalde de Gualcinse, Milton Otilio Bautista Delcid, puso a disposición 1,000 dosis de la vacuna contra la rabia, dado que ese fármaco no es proporcionado por las autoridades del gobierno central y si un ganadero quiere inmunizar a sus vacas debo adquirirlo por su cuenta.