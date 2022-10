Canciller pide respeto a embajadora Dogu y advierte que relación con EEUU puede entrar en crisis

Luego del discurso de la embajadora de EE UU en Honduras, Laura Dogu, donde asegura estar preocupada por las acciones del gobierno que ahuyentan la inversión en el país, el gobierno ha respondido mediante el canciller Eduardo Enrique Reina.

El diplomático se encuentra actualmente en Argentina y desde allí exigió respeto a Dogu y al gobierno de Estados Unidos, además considera que las relaciones entre ambos países se pueden complicar.

“Nos sorprende porque creemos que hay palabras expresadas por la embajadora que nos preocupa ya que hemos mantenido más de 30 reuniones con las autoridades norteamericanas a todos los niveles, creemos que la situación es compleja porque hemos expresado la situación que vive el país y la presidenta Castro está tratando de hacernos competitivos”, indicó el jefe de Relaciones Exteriores.

“Nos parece que las declaraciones de la embajadora complican nuestra relación porque no ven claramente la situación del país y vemos que más allá de defender sus intereses y sus empresas deben entender cuando tomamos medidas que son para sanear y poner bien el estado de derecho”, señaló en declaraciones a Telenoticias.

Reina mencionó que se reunirá formalmente con Dogu y como gobierno presentarán una protesta formal por lo que expresó en su discurso, además de revelar las llamadas que le hicieron a diputados hondureños.

“Hemos advertido a la embajadora varias veces, yo la estoy convocando y lo haré personalmente para que el 31 -de octubre- al mediodía le exprese esta inconformidad y le presentemos una protesta escrita, esperemos que esto no dé paso a otras acciones posteriores en el derecho diplomático porque sí consideramos que en otros casos ellos también han buscado en el Congreso que no se aprueben leyes como la Ley de Energía y esto no se ha hecho público, estuvieron llamando a diputados para que no aprobaran esa ley y llamaron desde la Embajada a diputados para que no aprobaran la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad que busca poner orden”.

Sin quitar el dedo del renglón, el funcionario del gobierno consideró que la agenda de Laura Dogu se parece a la de la oposición que busca desestabilizar al gobierno.

“Hay un lazo de dignidad que se debe respetar y donde se debe respetar a Honduras, apoyaron a un presidente que hizo lo que quiso elevando deudas a 20 mil millones de dólares y nadie le dijo nada entonces si quieren una buena relación con Honduras nos deben respetar. Pondremos nuestra protesta con relación a ese lenguaje que busca desestabilizar los temas de la inversión, pareciera que su agenda es otra y coincide con los que están buscando desestabilizar al país”.

Reina no quiso ahondar en qué decisiones podría tomar el gobierno si no se llegan a acuerdos, aunque los mismos ya los establece la diplomacia.

“El derecho diplomático habla muy claramente aunque esperemos que no se llegue a más, no queremos que la relación entre en crisis pero no creemos que mantener temas en el debate publico ayude cuando son temas en los que podríamos avanzar y recordar que Honduras es un país soberano entonces si ella acciona de una forma nos obliga a responder de otra manera. Estados Unidos debe entender que los tiempos van cambiando y a un pequeño país que busca poner orden aunque seamos pequeños pues se le debe respetar la dignidad”.

Continuó diciendo que algunas empresas extranjeras que se pueden sentir perjudicadas con las acciones del actual mandato, puede ser porque en 12 años de gobierno nacionalista se beneficiaron con la corrupción.

“Los intereses de algunas empresas que han utilizado a veces hasta la corrupción no deben estar sobre una legalidad. La autocrítica va para todos porque en Honduras en 12 años se apoyó por parte de EE UU a un gobierno que ya sabemos lo que hizo, ellos dicen que somos un socio y por eso la autocrítica debe venir de ambos lados. Los mensajes donde atacan al gobierno y le dan armas a la oposición en nada abonan, o reconstruimos la relación ambos o bueno hay que pensarlo bien porque esperamos un buen trato de ellos”.

“En un país donde no hay estado derecho y donde se hace lo que se quiere no atrae la inversión, ¿por qué en 12 años no criticaron nada y ahora sí lo hacen? Debe haber límites donde deben entender que no pueden imponer normas, si ellos buscan defender empresas que se han beneficiado con cosas ilegítimas entonces no es el camino”, finalizó Reina.