Quiebra de bancos de EEUU no afecta por ahora a Honduras

De manera breve, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ( CNBS ), Marcio Sierra , le dijo a Diario LA PRENSA que “por el momento los cohetes de esos bancos no tienen efecto en el sistema financiero” hondureño integrado por quince bancos comerciales y nueve sociedades financieras.

La quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos impacta levemente las bolsas y sistemas financieros de las economías emergentes de América Latina; sin embargo, Honduras, por ahora, no registra efectos negativos de esta nueva crisis.

No obstante, “el nerviosismo de los actores y la inseguridad de los actores puede generar pánico y afectar a otras instituciones. Los bancos frágiles quiebran y también afectan a los bancos fuertes”, dijo.

15 Bancos comerciales. Según la CNBS, el sistema financiero hondureño no ha resultado afectado por la quiebra de los bancos en EUA.

De manera aislada, pero directa, algunos hondureños observaron durante la semana anterior una reducción nominal de sus inversiones en criptomonedas que las tienen ancladas a la USD Coin (USDC).

La USDC, la segunda moneda estable (1-1 con el dólar), se desplomó en los últimos días luego de que su empresa emisora (Circle) informara que tenía una parte de sus reservas en el Silicon Valley Bank.

El sábado, el valor de esta moneda cayó hasta los $0.9001 y ayer, después de los anuncios del presidente de EUA, Joe Biden, se recuperó y superó los $0.99.

Leonardo Paguada, fundador de Blockchain Honduras, le explicó a Diario LA PRENSA que la caída del valor de “esta moneda estable causa una preocupación, pero no un problema en quienes la tienen”.

“Yo tengo USDC y no perdí. El valor bajó, pero se recuperó. Mientras no venda estas monedas no pierdo. El peor enemigo en el mundo cripto es la desinformación y la desinformación puede llevar a mucha personas a cometer errores y perder”, dijo.