Diputados de la bancada del Partido Salvador de Honduras se reunieron de emergencia este viernes para socializar una vez más el el decreto de Aministía para la Liberación de Presos Políticos aprobado recientemente y que ha generado controversia entre los distintos sectores en el país.

Tomás Ramírez, uno de los parlamentarios del PSH, dijo que revisarán cada detalle del decreto para asegurarse de que cumpla con el objetivo de beneficiar únicamente en el tema político.

“Apoyamos el decreto porque es una promesa de la presidenta Xiomara Castro y se había asegurado con el Alto Comisionado y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) para que los beneficios fueran para los afectados en el tema político”, comentó el legislador.

“Nos preocupa que el espíritu del decreto sea para personas que han delinquido o que han hecho actos de corrupción y que después sean liberados”, añadió Ramírez.

El congresista Carlos Umaña aseveró que “el PSH no firmó ningún pacto de impunidad, más bien sugirió un freno para que esta situación tuviera el acompañamiento interinstitucional, de tal forma que se demuestre realmente que hubo incriminaciones por su ideología política. Esta amnistía no aplica para personas que cometieron actos de corrupción y como PSH vamos a solicitar una veeduría por una organización de derechos humanos internacional para que no haya un abuso de esto”.