Proponen prohibir venta de cigarros electrónicos a menores de 18 años en Honduras

El parlamentario expresó a Grupo Opsa que “en los últimos dos años se ha aumentado preocupantemente el uso de los cigarros electrónicos, especialmente en los colegios el proyecto va dirigido a crear algún tipo de control en la venta de estos artefactos para la juventud hoy en día no existe un control”.

Según indica la Asociación Española contra el Cáncer, el hecho de que los cigarrillos electrónicos no necesiten combustión no significa que no contengan elementos tóxicos para la salud. Además, la mayoría tiene nicotina, provocando efectos negativos a nivel cardiovascular y respiratorio.

Otro de los argumentos utilizados en contra de esta forma de fumar es que los vapeadores llevan poco tiempo en el mercado y no se puede conocer a ciencia cierta si a largo plazo son perjudiciales para la salud. De hecho, se sabe que los cigarrillos electrónicos contaminan menos el aire que el tabaco tradicional, pero igualmente lo hacen.

Lo único positivo es que ayuda a dejar de fumar pero, según indican los expertos, hasta la fecha no existe ningún estudio que afirme que vapear sea una buena herramienta para dejar de fumar. Además, el hecho de poder hacerlo en lugares en los que está prohibido fumar, puede ser contraproducente.