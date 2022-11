Presidente del CAH retira su postulación a magistrado de la CSJ

“Yo me retiro del proceso y no voy a revisión de ese examen porque no confío ya en el proceso”, dijo el profesional de derecho en declaraciones a una radio local.

“Hasta me siento un poco arrepentido, porque no iba a participar, no me interesa seguir en el proceso si se repitiera el examen”, confesó, al tiempo que aseveró que no se presentará este viernes a revisión de examen al que convocó la Junta Nominadora.

Canales, además, aseguró que existe mucha prepotencia en el proceso por parte de quienes lo llevan a cabo. “En vez de decir que reconocen que hubo una falla y que van a revisar para deducir responsabilidad ha salido a relucir el orgullo y la prepotencia”.

“Hay problemas de fondo y forma en el examen del cual se habla que hay filtraciones, habían muchas cosas para descalificar, preguntas que no estaban en el temario dejando ver que sí hubo fallas de formas legales”, dijo.

