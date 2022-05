Presidenta Xiomara Castro dijo estar a favor de la reforma aprobada por el CN

La presidenta Xiomara Castro se pronunció ante la reforma a la ley del Ministerio Público aprobada por el Congreso Nacional, que otorgó independencia a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) este viernes, la mandataria dijo estar a favor.

“Ha habido una posición muy clara de parte del Congreso y es de buscar que tenga independencia, eso para nosotros es muy importante que asuman responsabilidades, que logren en realidad traer la justicia que tanto buscamos en nuestro país y especialmente con temas que han sido muy señalados”, expresó la gobernante.

Castro manifestó que el país necesita que haya justicia, que tengan los instrumentos necesarios para poder garantizar, especialmente en esos casos que han sido señalados y que haya una verdadera justicia.

Al consultarle si no considera que habrá una dualidad de funciones entre el Ministerio Público y la Uferco, respondió que “toda instancia que se dé y que pueda garantizar buscar justicia en el país y especialmente revisar casos emblemáticos de corrupción pues bienvenido”.

Esta aprobación ha generado controversia en todos los sectores, ya que, no contó con la mayoría calificada, 86 votos, y dicha reforma fue aprobada con menos de la mayoría simple.

Entre tanto, sectores han denunciado que se atentó contra la autonomía del MP; no obstante, la presidenta Castro no ve ningún tipo de problema, pues indicó que mientras más se busque hacer justicia en el país, no hay inconvenientes.

Asimismo, el Partido Nacional se pronunció ante esta situación, donde a través de un comunicado en sus redes sociales llamaron al pueblo a las calles para recuperar la constitucionalidad, ya que, según los nacionalistas, la junta directiva “ilegal” del Congreso creó un Ministerio Público sin los votos.