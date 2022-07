Presentarán moción para que Rasel Tomé y Edgardo Casaña sean separados de la directiva

La iniciativa presentada por la diputada del Partido Anti Corrupción (PAC), Karen Martínez , fue acompañada únicamente por las bancadas de los partidos Liberal y Nacional, la cual no alcanzó los 86 votos necesarios para su aprobación.

No obstante, el diputado del Partido Liberal , Mauricio Villeda anunció que presentará una moción en la próxima sesión debido a que no le fue otorgada la palabra durante la discusión de la iniciativa, para que ambos parlamentarios sean separados de sus cargos en la junta directiva.

Tegucigalpa. Por falta de votos a favor, el Congreso Nacional no admitió el juicio político en contra de los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé , ambos señalados por actos de corrupción en la lista Engel.

Durante la discusión ayer del pedido de juicio político se le negó la palabra a los diputados. Rasel Tomé y Edgardo Casaña no llegaron a la sesión.

Ante la inadmisión de la iniciativa las bancadas de oposición reaccionaron molestos, ante la negativa de ser otorgada la palabra para fijar su posición.

“No podemos tener en la junta directiva dos personas que han sido señaladas por los delitos de corrupción por el gobierno de Estados Unidos, lo que nosotros queríamos es que salgan de la directiva, pero que también que los tribunales de la república dijeran que si ellos habían perdido su condición de diputados”, expresó Villeda a periodistas.

“Eso demuestra que no hay coraje, no hay valor y que no hay voluntad política de adentrar en los temas que afectan al partido de gobierno”, enfatizó. Agregó que “el gobierno se tomó esta acusación de una manera personal y la lista Engel en ningún momento mencionó al gobierno de la república”.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que “dejan demostrado que tienen doble discurso”.