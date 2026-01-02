Precios de los combustibles a partir del lunes 5 de enero en Honduras

TEGUCIGALPA

En la capital, Tegucigalpa, el precio de la gasolina súper bajará 0.28 lempiras, por lo que su nuevo valor será de 99.05 lempiras por galón. La gasolina regular también registrará una rebaja de 0.41 centavos, quedando en 90.14 lempiras, con subsidio del Gobierno.

La Secretaría de Energía (SEN) informó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 entrarán en vigencia nuevos precios para los combustibles en Honduras, los cuales reflejan rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

El kerosene experimentará una disminución de 1.02 lempiras, situando su precio en 73.44 lempiras por galón, mientras que el diésel reflejará una rebaja de 1.12 lempiras y se cotizará a 84.36 lempiras, también bajo subsidio estatal.

En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cilindro de uso doméstico en Tegucigalpa mantendrá su precio en 238.13 lempiras, subsidiado por el Gobierno, mientras que el GLP vehicular tendrá una leve rebaja de 0.05 centavos, quedando en 45.15 lempiras.

Para San Pedro Sula, la SEN detalló que la gasolina súper bajará 0.28 lempiras y se venderá a 96.40 lempiras por galón. La gasolina regular disminuirá 0.41 centavos y su nuevo precio será de 87.49 lempiras, también subsidiada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El kerosene en la capital industrial del país bajará 1.02 lempiras, alcanzando un precio de 70.77 lempiras, mientras que el diésel registrará una rebaja de 1.12 lempiras y se cotizará a 81.69 lempiras por galón, con apoyo del Gobierno.

El GLP doméstico en San Pedro Sula continuará subsidiado y se mantendrá en 216.99 lempiras, en tanto el GLP vehicular bajará 0.05 centavos y pasará a costar 41.62 lempiras.