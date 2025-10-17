“El Pollo” Carvajal revelará cómo Chávez financió a Manuel Zelaya y otros líderes

Tegucigalpa, Honduras

The Objective sostiene que Carvajal “colabora activamente” y que “aportará documentación inédita sobre las redes internacionales de financiación del chavismo”.

El medio español The Objective aseguró que Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, está dispuesto a revelar ante autoridades de Estados Unidos cómo se financió a líderes y movimientos de izquierda, incluido el expresidente hondureño Manuel Zelaya.

El antiguo jefe de inteligencia venezolano admitió en Estados Unidos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Carvajal enfrenta cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para el narcoterrorismo y otros dos delitos vinculados a la posesión de armas. La pena máxima que podría recibir es cadena perpetua.

Según la BBC, Robert Murphy, agente especial de la DEA, expresó que Carvajal usó su posición como jefe de la inteligencia venezolana para "causar daño a Estados Unidos".

The Objective anexó un documento en el que Carvajal sostiene que dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) respaldó, durante al menos 15 años, a políticos afines a Hugo Chávez.

“Ejemplos concretos son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras; Gustavo Petro en Colombia; Movimiento Cinco Estrellas en Italia; y Podemos en España”, indica la transcripción. Ese archivo circuló en 2021 y Zelaya lo rechazó tajantemente.

“No recibimos nunca ni un solo centavo del comandante Hugo Chávez Frías. El 100% de los fondos legales de Petrocaribe y el Alba fueron dilapidados en los bolsillos privados de los amigos de Uribe”, escribió (en X) años atrás.

Zelaya gobernó de 2006 al golpe de 2009 y mantuvo cercanía con Chávez y, luego, con Nicolás Maduro. Con el triunfo de su esposa, Xiomara Castro, en 2021, Honduras restableció vínculos con Venezuela.