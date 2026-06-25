Policía Nacional destaca participación femenina en competencia de tiro

La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales realizó este jueves la premiación de una competencia de disparo, en la que participaron distintas unidades de la Policía Nacional, en un evento que busca fortalecer las habilidades operativas del personal policial.
Durante la actividad, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) obtuvo el segundo lugar en la competencia, reconocimiento alcanzado por la inspectora de Policía Edith Yessenia Andrade, asignada a la Unidad Nacional Antisecuestros.
Las autoridades policiales destacaron el desempeño de la inspectora, quien representó a su unidad en la prueba de precisión y destreza con arma de fuego, logrando posicionarse entre los mejores resultados del certamen.
El reconocimiento forma parte de las actividades internas de capacitación y evaluación que realiza la institución para medir las capacidades técnicas de sus agentes en diferentes escenarios operativos.
Desde la DPI se resaltó que este resultado refleja el nivel de preparación del personal que integra las unidades especializadas, particularmente en áreas sensibles como la lucha contra el secuestro.
Asimismo, se subrayó la participación de mujeres policías en este tipo de competencias, donde han venido destacando en distintas áreas operativas y técnicas dentro de la institución.
En ese sentido, se enfatizó que la Inspectora Andrade representa un ejemplo del rol que desempeñan las mujeres en la Policía Nacional, al sobresalir en actividades tradicionalmente exigentes dentro del ámbito policial.
La participación femenina en estos espacios ha sido promovida como parte de los procesos de fortalecimiento institucional y profesionalización de la carrera policial en Honduras.