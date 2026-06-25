Policía Nacional destaca participación femenina en competencia de tiro

Cortés, Honduras.

La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales realizó este jueves la premiación de una competencia de disparo, en la que participaron distintas unidades de la Policía Nacional, en un evento que busca fortalecer las habilidades operativas del personal policial.

Durante la actividad, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) obtuvo el segundo lugar en la competencia, reconocimiento alcanzado por la inspectora de Policía Edith Yessenia Andrade, asignada a la Unidad Nacional Antisecuestros.

Las autoridades policiales destacaron el desempeño de la inspectora, quien representó a su unidad en la prueba de precisión y destreza con arma de fuego, logrando posicionarse entre los mejores resultados del certamen.