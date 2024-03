Piden a Honduras “combatir frontalmente” la corrupción

Señaló que la ciudadanía que ha reclamado "un combate frontal a la corrupción" debe tener cabida en las acciones que está realizando el Gobierno para atacar ese flagelo de vieja data en el país centroamericano.

"Eso no se está viendo, no se está sintiendo, no apreciamos una política clara de combate a la corrupción por parte del Ministerio Público", subrayó Fernández, que participó en el foro "¿Cuáles son los retos nacionales en la lucha contra la corrupción en la coyuntura actual de Honduras?".

En su opinión, en Honduras impera un "ambiente de impunidad", lo que quedó demostrado en el juicio en Nueva York, Estados Unidos, contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), declarado el viernes pasado culpable por tres delitos de narcotráfico.

La corrupción y la impunidad son los principales flagelos que afectan a Honduras desde hace más de un siglo y son, además, dos de las causas de la pobreza que sufre más del 60 % de la población, según diversos sectores.