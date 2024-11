¿Para qué el Gobierno de Honduras compró 80 drones?

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola ( Banadesa ), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaría de Salud han erogado más de dos millones de lempiras en compra de drones (aparatos no tripulados).

El ICF es la segunda entidad gubernamental con mayor adquisición de aeronaves no tripuladas, con un total de 11 unidades. Este instituto ha erogado aproximadamente L1,091,922.49 en la compra.

Se intentó contactar al ministro Octavio Pineda para conocer detalles de la compra, pero no atendió las llamadas ni mensajes. Sin embargo, en las cuentas oficiales, en redes sociales hay fotografías de las obras de infraestructura tomadas por medio de un drone.

Son alrededor de 22 millones de lempiras que ha desembolsado el gobierno, a través de 15 instituciones y secretarías del Estado en la adquisición de drones.

No obstante, Bienes del Estado, en su base de datos proporcionada a este rotativo, no incluyó la millonaria compra de nueve drones del Sistema Nacional de Emergencias 911 porque a casi un año del desembolso no ha registrado el respectivo informe de adquisición.

Por la compra de los drones, el Sistema 911 desembolsó más de 14.3 millones de lempiras por las aeronaves no tripuladas.

“Cuando no aparece reflejado en el sistema de Bienes del Estado, es algo administrativo que el 911 no ha registrado. Todas las instituciones del Estado tienen a una persona o unidad encargada de registrar toda compra”, dijo una fuente de Bienes del Estado.

La compra en el 911 se hizo en febrero de 2024.

Otras instituciones, como la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), también compraron drones.

La Dirección Nacional de Bienes del Estado confirmó que esta información corresponde únicamente a los entes que han registrado sus compras ante dicha entidad.