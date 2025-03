Organismos internacionales respaldan al CNE previo a declaratoria de resultados

Tegucigalpa.

A pocos días de que venza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones primarias, organismos internacionales dieron un espaldarazo a la gestión del órgano electoral.

"El compromiso de los consejeros es inequívoco en ese sentido de completar los procesos de recuentos de los votos necesarios para tener una declaratoria en forma y tiempo, ese es un poco del compromiso y no hay ninguna razón por parte de la comunidad internacional y el PNUD en particular para dudar que esto no se va completar de la forma adecuada", enfatizó Richard Barathe, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).