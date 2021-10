El ex presidente de Honduras y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya, se defendió esta tarde ante los señalamientos del ex jefe de inteligencia del régimen chavista de Nicolas Maduro, Hugo “El Pollo” Carbajal, quien aseguró que el ex mandatario recibió financiamiento por parte del Gobierno de Hugo Chávez.

“No recibimos nunca ni un solo centavo del comandante Hugo Chávez Frías. El 100% de los fondos legales de Petrocaribe y el Alba fueron dilapidados en los bolsillos privados de los amigos de Uribe. El Golpismo”, publicó Zelaya.