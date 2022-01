“No estoy huyendo, volveré a Honduras”: asegura Ebal Díaz

Ebal Díaz , exministro de la Presidencia, sostiene que no tomó ninguna decisión respecto a la investigación en curso que mantiene el Ministerio Público sobre 200 contenedores comprados durante su administración, que están usados y en mal estado en las residenciales Morazán y Lomas del Diamante .

El exfuncionario indicó que será la unidad coordinadora del proyecto la que tendrá que explicar cómo, por qué lo hicieron (adquisición de los contenedores) y cómo se encuentra el proceso.

“Hay una campaña montada por personas que se vieron afectadas, ahora me señalan de todo, es una persecución política que sucede durante todas las transiciones de gobierno”, sostuvo.

Díaz aseguró que asistirá al Ministerio Público en caso de que el ente acusador formalice alguna citatoria para declarar. “Con todo gusto iré, no me estoy ocultando, soy hondureño y vivo allá, no salí huyendo”, subrayó.

Agentes del departamento de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la Atic comenzaron a realizar diligencias a raíz de una denuncia interpuesta contra funcionarios de la Secretaría de la Presidencia.

Según la denuncia, los contenedores comprados están usados y en mal estado, situación que se verificará luego del levantamiento de indicios in situ por parte de técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la Atic.

El proyecto fue creado para atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales entre octubre y noviembre de 2020, Eta y Iota, respectivamente, pero que hasta la fecha no están en funciones.