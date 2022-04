“Narcocarretera” no será destruida, anuncia el Gobierno de Honduras

La controversial carretera que surca varias decenas de kilómetros selváticos en la Mosquitia no será destruida, anunció en las últimas horas José Manuel Zelaya Rosales , asesor presidencial.

En marzo, Lucky Medina , ministro de Ambiente , había adelantado que el proceso de erradicación del proyecto, que no había sido avalado a través de las licencias gubernamentales, era inminente, pero Zelaya Rosales indicó que han “llegado a un acuerdo” con pobladores “siempre y cuando no se siga ampliando ni destruyendo el bosque”.

Zelaya Rosales se reunió con los consejos territoriales de la Mosquitia para abordar sobre distintos temas relacionados. El de la “narcocarretera” fue toral. En la reunión prometió conservar la carretera de terracería en la zona.

“Ustedes van a seguir utilizando la carretera, se está haciendo todo lo posible para que tengan comunicación vía aérea, marítima y terrestre, lo que no vamos a permitir es que siga la destrucción del bosque”, expresó Zelaya Rosales.

“Las reservas forestales se van a luchar por reservarlas, ese es el convenio al que llegamos con ustedes”, amplió el exmandatario y asesor en el Gobierno de Xiomara Castro.

Modesto Morales, representante indígena de la región, indicó que ellos apoyan la no destrucción de la carretera, siempre y cuando no se extienda y no afecte el núcleo de reserva de la Biósfera del Río Plátano.