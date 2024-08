San Pedro Sula es la ciudad con más muertos por accidentes en Honduras

Darwin Hernández, jefe de Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), manifestó a LA PRENSA que en Tegucigalpa se registran más accidentes por sus reducidas calles y en algunos casos, deterioradas.

Pero en muertes, la alta velocidad juega un papel determinante, algo que ocurre en San Pedro Sula, en donde sus calles permiten a los conductores manejar a toda velocidad y de esta forma pierden la vida muchos ciudadanos.

“En San Pedro Sula hay un mejor diseño de las vías, hay más velocidad, eso es determinante, en Tegucigalpa hay más accidentes pero son pequeños. Además, que en San Pedro Sula convergen vehículos de Choloma, La Lima y demás municipios, hay más atropellos”, lamentó Hernández.

De los más de 11,000 accidentes contabilizados a la fecha, en más de 900 casos, los responsables huyeron de la escena del accidente, pero las autoridades aseguran que siempre hay una forma de sancionarlos.

“Siempre hay quien anota la placa, o por medio de cámaras, siempre los buscamos”, enfatizó.

Los tipos de accidentes enumerados por la DNVT son colisiones, choques, volcamientos, atropellos, despistes, aplastamientos y caídas de ocupantes.

Las principales causas de accidentes son no mantener la distancia de seguridad y chocar por alcance, no estar atento a las condiciones de tránsito, no respetar la señal de alto por diseño vial y vertical, cambio de carril, reverso imprudente, obstrucción de la vía pública por viraje a la izquierda, obstrucción de la vía pública por viraje prohibido y traspasar eje central de calzada.

Además, reinicio de marcha, imprudencia de peatón, no respetar prioridad, semáforo en rojo, obstrucción de la vía pública por viraje a la derecha y adelantar por la derecha son las 14 causas de accidentes que enumera Tránsito.