“Muchos pensaron verlo llorando”: Ana García

Tegucigalpa. Un día antes de ser entregado a la DEA (Administración de Control de Drogas), el expresidente Juan Orlando Hernández tuvo la oportunidad de compartir con su familia.

En declaraciones a HRN, Ana García, esposa del expresidente, reveló de qué hablaron la última vez que lo vio y afirmó que no se despidió de él y que solo se dijeron un hasta pronto.

“Un día antes de su extradición tuvimos la oportunidad de visitarlo temprano. Compartimos con él, junto con nuestros hijos y nietos. Oramos. Él nos pidió que estuviésemos unidos y con mucha fortaleza”, detalló. Asimismo, aseguró que su esposo le pidió a su familia que no recordaran ese momento con tristeza para poder estar en paz.

“Nos dijo que este momento sea para recordarlo no con tristeza o llanto, sino tener un momento para poder estar en paz. No nos despedimos, nos dijimos hasta pronto. Pronto vamos a estar juntos”, confesó. Añadió que él le entregó el anillo de 32 años de casados, mientras que a una de sus hijas le dio la cadena que usaba regularmente, una cruz a otra de sus hijas y el reloj a su hijo varón.

“Lo hizo con el compromiso de que lo vamos a guardar y cuando nos volvamos a reunir se lo vamos a entregar”.

Duros momentos

García añadió que estos días han sido dolorosos para todos en su hogar. “Ha sido difícil seguir la cobertura del proceso de extradición de mi esposo. Las fotos y los videos ya circularon, aunque ahora se diga que se ha desautorizado su divulgación. Ha sido duro ver la transmisión en vivo y en directo del escarnio que se ha hecho de Juan Orlando. Muchos pensaron verlo derrotado y llorando, pero no ha sido así”, agregó.

En torno a la eventual participación de Tony Hernández, hermano del exmandatario y que podría declarar en contra de él, García respondió: “Ese es un tema sobre el cual yo no me voy a pronunciar porque no tengo información de ello; pero lo que sí es importante es que los abogados tienen una estrategia de defensa que la van a ir desarrollando”.