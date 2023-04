Matheu acusa a “politiqueros” de la crisis en Salud

Fuentes ha reiterado que no tiene nada que ver en la protesta de los “campesinos”, pero que les apoya porque reclaman el derecho a la salud y han sido “mal atendidos” en el Hospital de El Progreso .

El ministro de Salud, José Manuel Matheu , dijo que el problema en el hospital “ es de politiqueros , no de políticos ”, que “quieren que a la fuerza se nombre la gente que ellos dicen en los cargos de dirección y que les asignen plazas para su gente”.

Desde entonces, activistas del Partido Libre vienen exigiendo empleo y la destitución de personal sanitario que no haya activado en esa institución política , cuyo coordinador general es el expresidente hondureño Manuel Zelaya , esposo de Xiomara Castro.

Al respecto, el ministro de Salud indicó que “aquí resulta que todo el mundo ahora es directivo de territorios, que ellos lucharon por el Partido Libre y quemaron llantas (durante los doce años en el poder del conservador Partido Nacional) y que eso les da derecho a exigir lo que quieren”.

“También están pidiendo que se quite a la directora regional porque no les ha dado las 80 plazas que ellos le pidieron. Ella tampoco puede darles las plazas si no tiene estructuras presupuestarias, pero ellos están cerrados en eso y tienen tomado el Centro de Salud Alonso Suazo”, apostilló.