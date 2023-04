“Cuello de botella” eléctrico frena inversiones en el valle de Sula

“Si comenzamos por la parte sur, los municipios aledaños como Villanueva y la parte sur propia del municipio de San Pedro Sula al no tener suficiente capacidad de subestaciones las empresas no pueden lograr la interconexión de fluido para sus operaciones existentes, ni las que ya están ahorita haciendo fila para entrar en producción”, dice Chicas, al tiempo que añade que “si nos vamos a la parte norte, la parte noroeste de San Pedro Sula y los municipios aledaños, como Choloma, encontramos el mismo problema. El problema es la capacidad de las subestaciones”.

Existe una gran capacidad instalada de generación eléctrica en el sector privado, tanto de fuentes renovables como no renovables. El boletín estadístico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para enero de 2023 reporta que los generadores privados producen un poco más de 600 megavatios, de cuatro fuentes principales: plantas térmicas, biomasa, energía eólica y energía fotovoltaica (solar), pero esta capacidad se encuentra repartida por diferentes regiones del país, y la empresa estatal no solo tiene el monopolio de la venta de energía, sino también el de la compra, por cuanto los generadores privados no pueden vender energía a otro cliente que no sea la Enee.

La hermeticidad del sistema es una de las críticas que hace el economista especializado en energía Kevin Rodríguez.

“¿Qué puede hacer la gran industria? Instalar sus propios motores, puede utilizar su propio consumo, lo que necesita, y le puede vender a la industria vecina (...); pero la Enee no la deja”, dice el experto, citando ciertos temores de la empresa estatal en el sentido de que si permite a los consumidores del sector industrial escoger a su proveedor, se arriesga a perder a buena parte de sus clientes y, por tanto, de sus ingresos.