guanaja. Autoridades de la alcaldía de Guanaja informaron a LA PRENSA que el Gobierno ya les debe más de tres meses de las transferencias y el dinero les urge porque siguen en emergencia por el incendio ocurrido hace más de un mes.

Spurgeon Miller Molina, alcalde Guanaja, manifestó que ya son más de tres millones de lempiras que el Gobierno les adeuda por el pago de transferencias a la alcaldía de esa isla.

“El Gobierno no ha dado el apoyo necesario a la municipalidad, ya que les he solicitado que manden las transferencias que nos deben y ellos siguen con procesos de liquidación, no entiendo cómo pueden declarar en emergencia a Guanaja y tener a la alcaldía sin dinero”, expresó el funcionario.

Según las autoridades, el dinero les urge porque tienen que subsanar y solventar muchos problemas locales. “Nos urge el dinero porque contratamos personal para las limpiezas y otros trabajos como las descargas de las embarcaciones que llegan con ayudas, no estamos pidiendo dinero extra, sino el que nos corresponde como municipio”.

A Guanaja le corresponde al menos un millón mensual de transferencias y según el alcalde desde julio no reciben dinero.

“De forma personal desde el 3 de octubre solicité apoyo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y debido a la situación donaron 500,000 dólares que fueron entregados al Gobierno y ni ese dinero hemos recibido”, aseguró Miller.

Casas. Yadira Hernández, afectada por el incendio, manifestó que las familias sí han recibido las donaciones, pero lo que les urge es tener su propia vivienda.

“Los trabajos de limpieza siguen, pero van lento y fueron casi 200 viviendas las que se incendiaron, a pesar que ya pasó un mes todavía hay material que tiene que ser clasificado, estamos esperando ansiosamente que nos digan en qué momento se comenzará a construir, muchos están en albergues y con familias, pero anhelamos estar en nuestro propio hogar”, agregó la pobladora de Guanaja.

Los isleños hacen un llamado al pueblo hondureño y organismos internacionales para que no los dejen de apoyar, ya que la mayoría perdió todo lo que tenían.