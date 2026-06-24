Migración brindará atención las 24 horas en El Florido durante el Guacamaya Fest 2026

COPÁN, HONDURAS

La medida entrará en vigor a partir de las 6:00 de la mañana del viernes 26 de junio y se mantendrá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 29 de junio, con el objetivo de agilizar los procesos migratorios durante uno de los eventos turísticos más importantes de la región occidental del país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que el Puesto Fronterizo Integrado (PFI) de El Florido , en el departamento de Copán, brindará atención continua durante las 24 horas del día para facilitar el ingreso de turistas extranjeros que asistirán al Guacamaya Fest 2026.

Las autoridades informaron que esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Administración Aduanera de Honduras y la Alcaldía Municipal de Copán Ruinas.

Según el INM, la ampliación del horario de atención responde al compromiso institucional de fortalecer el turismo, dinamizar la economía regional y garantizar una experiencia más eficiente para los visitantes que ingresen al territorio hondureño.

La institución enviará personal adicional al puesto fronterizo, con el fin de reforzar las labores de atención y reducir los tiempos de espera de los viajeros.

Asimismo, el personal migratorio redoblará esfuerzos en las ocho ventanillas de atención habilitadas en el punto fronterizo, además de fortalecer los controles biométricos para garantizar la seguridad y el orden en el tránsito de personas.

Las autoridades destacaron que estas acciones permitirán ofrecer un proceso de ingreso más rápido, seguro y organizado para los miles de turistas nacionales y extranjeros que se espera visiten Copán Ruinas durante la celebración del festival.

El Guacamaya Fest se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Honduras, reuniendo cada año a visitantes interesados en la conservación de la guacamaya roja, ave nacional del país, así como en la riqueza cultural y arqueológica de la zona.

El Instituto Nacional de Migración recordó a la población y a los visitantes extranjeros la importancia de portar documentos de viaje vigentes para evitar inconvenientes o retrasos durante el proceso de ingreso al país.