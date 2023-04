Mensaje del nuevo arzobispo de Tegucigalpa en el Domingo de Resurrección

Nácher aseguró que cuando la gloria “no es propia, sino una participación en la de Cristo, dejamos de sufrir, ya que todo pasa a ser gracia”.

“A veces pensamos que sufrimos por las cosas de fuera, y en parte es cierto, pero gran parte de nuestro sufrimiento nos lo realizamos nosotros mismos por la vanagloria”, añadió.

El religioso destacó que “nuestra vida no depende ya de nosotros mismos, sino que está guardada en el resucitado” e instó a la sociedad a que no se canse de repetir “la palabra de Dios, no son ideas para llenar bibliotecas, sino palabra viva para transformar nuestra vida de cada día, no la de personajes ilustres”.

El arzobispo le preguntó a los fieles “cuánto esfuerzo inútil y dañino nos ahorraremos, si renunciamos a la vanagloria y participamos en la gloria de Cristo”.