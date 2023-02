Mel Zelaya no aceptó que el PL mocionara a Daniel Sibrián

Lara detalló que si mantenían a Sibrián entonces no iba a darse un acuerdo para la elección de la Corte , por lo que tuvieron que acceder y elegir a Nelson Mairena como el cuarto notario.

Tras la reunión del Partido Liberal, el parlamentario Marlon Lara aseguró que el cambio en el cuarto magistrado se basó porque el expresidente Manuel Zelaya Rosales no les aceptó a Daniel Sibrián, actual fiscal adjunto.

“Yo no me ando metiendo en decisiones de Libre y por eso me parece una falta de respeto que Libre mediante el expresidente Zelaya haya vetado a Sibrián, por esa situación yo votaré en contra y lo digo a título personal”, precisó.