Médicos sin acceso a datos de pacientes por falla en servidores

Un enorme fallo en los servidores del sistema de registro de derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social no solo afectó las atenciones, sino que personas no afiliadas recibieron servicios médicos.

Una paciente denunció la deficiencia en la red hospitalaria. Narró cómo al llegar a su consulta programada fue recibida por unas enfermeras que le pidieron por escrito sus datos. “’Apunte aquí’, me dijeron. Me pidieron que escribiera mis síntomas en una hoja, como si fuera una consulta cualquiera. Al rato me llaman y me dicen que no podían atenderme porque el sistema no estaba funcionando”, relató Carla Romero.