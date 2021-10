El candidato presidencial por el Partido Nacional de Honduras (PNH), Nasry Asfura, participó este martes en el conversatorio presidencial ‘’Propuestas y Soluciones 2022-2026’’, dirigido por el FONAC, donde expresó que las acusaciones que se le hacen constantemente lo tienen sin cuidado.

“Por aquí me entra y por aquí me sale cualquier denigración, insulto, maltrato que me digan”, expresó en su discurso.