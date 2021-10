Tras unos siete días hospizalizado para luchar contra el covid-19, el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) fue dado de alta finalmente en la capital.

A raíz de la significativa afectación derivada del virus, Lobo Sosa fue movilizado desde el departamento de Olancho para ser internado en Tegucigalpa, sin embargo, siempre se mantuvo en contacto con sus familiares y en sus redes sociales dejó un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que se solidalizaron al conocer su condición de salud.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la enorme cantidad de muestras de solidaridad que me han manifestado, con la fe en Dios y sus deseos me siento fortalecido. Gracias, gracias por todo lo que he recibido, siempre estarán en mi corazón”, escribió el exmandatario el pasado 2 de octubre.

Anteayer, mientras estaba internado, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, basada en la filtración de 11.9 millones de documentos de más de una decena de despachos de varios países, lo señaló a él y a otras personalidades de “operar en paraísos fiscales y esconder su fortuna”.