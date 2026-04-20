Maxwell Leadership lanza conferencias gratuitas para jóvenes en Honduras

La organización internacional Maxwell Leadership impulsa en Honduras una serie de conferencias dirigidas a jóvenes de distintas instituciones educativas, las cuales se estarán desarrollando de manera gratuita durante el mes de abril. Además, está previsto que esta iniciativa tenga una segunda etapa en octubre de 2026, ampliando así su alcance y continuidad.
Esta propuesta forma parte de la Iniciativa Global de la Juventud, un movimiento de carácter mundial promovido por Maxwell Leadership que tiene como propósito principal fortalecer a las nuevas generaciones para que se conviertan en protagonistas de cambios positivos dentro de sus comunidades y también a nivel internacional.
A través de este programa se desarrollan diversas actividades, proyectos y espacios formativos orientados a fomentar el liderazgo juvenil, la participación ciudadana, el emprendimiento social y la innovación. Asimismo, se abordan temas clave como la educación, la salud, el medio ambiente y la equidad de género, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible.
La Iniciativa Global de la Juventud brinda a los participantes acceso a capacitaciones, redes de apoyo y plataformas colaborativas que les permiten intercambiar ideas, trabajar en conjunto y convertir sus propuestas en acciones concretas. Este esfuerzo se lleva a cabo sin costo alguno durante los meses de abril y octubre de cada año.
Uno de los objetivos principales a nivel global es impactar a más de 500 mil jóvenes, proporcionándoles herramientas que les ayuden a fortalecer su autoestima, desarrollar una visión positiva de sí mismos y convertirse en líderes capaces de influir de manera constructiva en su entorno.
El programa cuenta con el respaldo de más de 40 mil consultores certificados y se basa en los principios de liderazgo promovidos por John C. Maxwell, reconocido internacionalmente como una de las máximas autoridades en esta materia. Durante más de cuatro décadas, esta organización ha formado líderes alrededor del mundo mediante enseñanzas prácticas y millones de ejemplares de sus libros.
Entre los objetivos específicos de esta iniciativa destacan el desarrollo de habilidades de liderazgo, el fortalecimiento de la confianza en los jóvenes, el fomento del respeto hacia sí mismos y hacia los demás, así como la construcción de relaciones positivas. También se busca que los participantes comprendan el valor del fracaso como parte del proceso de crecimiento y adopten una actitud adecuada que les permita avanzar hacia el éxito.
El equipo estratégico que lidera esta iniciativa está conformado por la Delegada Líder País Carolina Montero, Aldo Romero, encargado del área de Formación y Ética; Alejo García, responsable de Relaciones y Motivación; Óscar Mejía, quien dirige Comunicaciones y Marca; Joseph Figueroa, coordinador de la Zona Norte, y Harlyn Andino como enlace estratégico, todos enfocados en impulsar el desarrollo integral de la juventud.