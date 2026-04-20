Maxwell Leadership lanza conferencias gratuitas para jóvenes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La organización internacional Maxwell Leadership impulsa en Honduras una serie de conferencias dirigidas a jóvenes de distintas instituciones educativas, las cuales se estarán desarrollando de manera gratuita durante el mes de abril. Además, está previsto que esta iniciativa tenga una segunda etapa en octubre de 2026, ampliando así su alcance y continuidad.

Esta propuesta forma parte de la Iniciativa Global de la Juventud, un movimiento de carácter mundial promovido por Maxwell Leadership que tiene como propósito principal fortalecer a las nuevas generaciones para que se conviertan en protagonistas de cambios positivos dentro de sus comunidades y también a nivel internacional.

A través de este programa se desarrollan diversas actividades, proyectos y espacios formativos orientados a fomentar el liderazgo juvenil, la participación ciudadana, el emprendimiento social y la innovación. Asimismo, se abordan temas clave como la educación, la salud, el medio ambiente y la equidad de género, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible.

La Iniciativa Global de la Juventud brinda a los participantes acceso a capacitaciones, redes de apoyo y plataformas colaborativas que les permiten intercambiar ideas, trabajar en conjunto y convertir sus propuestas en acciones concretas. Este esfuerzo se lleva a cabo sin costo alguno durante los meses de abril y octubre de cada año.