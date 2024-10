Matrícula excepcional: La alternativa para ingresar a la Unah

No obstante, hay una opción para aquellos que obtuvieron al menos 201 puntos en cada componente de la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Este mecanismo, denominado matrícula excepcional, brinda una segunda oportunidad para acceder a una carrera universitaria, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) está dando la oportunidad para los aspirantes que no lograron alcanzar el puntaje mínimo requerido para ingresar a la máxima casa de estudios.

Estas asignaturas serán las únicas que podrán cursar en su primer período académico, y es indispensable que las aprueben para avanzar en su carrera. Los estudiantes de carreras como Filosofía, Letras y Sociología, donde no se incluye Matemáticas en el plan de estudios, solo deberán cursar la asignatura de Español.

Es decir, deben haber obtenido un puntaje global mínimo de 402 puntos . Los aspirantes que cumplan con este requisito podrán ser admitidos en la carrera que seleccionaron, siempre que la carrera tenga un puntaje mínimo de 700 puntos y no exija requisitos complementarios.

¿Qué es y quiénes aplican a la matrícula excepcional? La matrícula excepcional está dirigida a los aspirantes que, aunque no alcanzaron el puntaje necesario para ingresar a la carrera de su preferencia, lograron más de 200 puntos en cada uno de los componentes de la PAA (Español y Matemáticas).

Durante esta fase, se mantendrán bajo un seguimiento cercano de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE). Bajo la condición de matrícula excepcional, los alumnos no pueden registrar Abandono (ABD) o No Se Presentó (NSP) en ninguna de las asignaturas. No obstante, si existe una causa justificada, podrán solicitar la cancelación excepcional de una o ambas materias, previa evaluación del coordinador de la carrera seleccionada.