Unah: La PAA a revisión en nueva rectoría

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Frustrada, me sentí frustrada al no pasar la prueba -de aptitud académica-. Mi mamá se asustó porque yo era buena en español y matemáticas, pero la prueba no era lo que esperaba, y eso que lo intenté tres veces”, recordó Yolany Cáceres al ser consultada por una periodista de LA PRENSA Premium sobre su experiencia al someterse a la PAA.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) era su única opción para estudiar Derecho tras graduarse de bachiller en Ciencias y Letras de un instituto público, pero al no ser admitida decidió sacar un curso para ser estilista profesional, un oficio que, aunque no es lo que soñó, le ha permitido sostener a su familia.

“Mire, mi sueño siempre fue ser abogada, pero ya no me hago ilusiones porque las universidades privadas son caras y ahorita no estoy en condiciones”, agregó la joven de 25 años.

Este tipo de alternativas son tomadas por muchos jóvenes que no logran pasar la prueba de aptitud académica (PAA), por lo que expertos consideran crucial que el nuevo rector, quien liderará la “alma mater” de 2024 hasta 2028, realice -de manera urgente- una reevaluación minuciosa del mecanismo.

“El tema se está discutiendo. Hay que hacer estudios, analizar datos, analizar protocolos, estadísticas, comportamientos, perfiles y después tomar una decisión. Si no se resuelve este año, quien ingrese -como nuevo rector- tiene que seguir trabajando en este sentido y hacer la revisión que corresponda”, expresó Carlos Ordóñez, director del Sistema de Admisiones de la Unah.

Ordóñez, quien aseguró a este medio de comunicación que la PAA no será eliminada, reveló que en la primera convocatoria de 2023 hubo un total de 12,500 aspirantes, de los que solo 8,750 (equivalente al 70%) pasaron la prueba, mientras que 3,750 (30%) no lo lograron.

En contraste -desde su primera aplicación, en 2006, y hasta marzo de 2022-, la Unah ha recibido la solicitud de inscripción de 427,294 aspirantes para distintas carreras. De este total, el 2.5%, equivalente a 10,682 personas, no superó la prueba, mientras que un 97.05 %, que corresponde a 416,611.65 individuos, logró aprobar la PAA.

Según los datos proporcionados por la Dirección del Sistema de Admisión, aquellos aspirantes que han obtenido los puntajes más altos en la prueba de aptitud académica (PAA) han mantenido un rendimiento académico constante, con índices superiores al 70% a lo largo de sus trayectorias universitarias.