Marvin Ponce revela que habló con “Mel” Zelaya sobre la posibilidad de trabajar en el Gobierno

El exasesor presidencial, Marvin Ponce, reveló este miércoles que conversó con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, sobre la posibilidad de trabajar en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento.

”El presidente (Manuel) Zelaya tuvo una plática conmigo sobre la posibilidad de llegar al Gobierno, pero yo le dije que en este momento hay que darle ´chamba´ (trabajo) a los que trabajaron duro en la campaña”, aseguró Ponce.

Asimismo, el también exdiputado dijo que ha observado el nombramiento de muchos “tecnócratas” y muy pocos activistas o dirigentes políticos en cargos claves de la Administración Castro.

“Muchos dirigentes políticos no los han tomado en cuenta. Veo a un Nelson Ávila aún fuera, también al ´Grillo´ (Gilberto Ríos)”, manifestó el exasesor presidencial del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández.

OFERTAS DE TRABAJO

Ponce también reveló que ha recibido múltiples ofertas de trabajo, luego de que culminó el mandato del expresidente Hernández, a quién asesoró durante 8 años.

“Ahora nos toca reemprender nuestra actividad. Me han ofrecido trabajo en México en una firma de marketing político de J.J. Rendón”, indicó, en declaraciones al programa Cuarto Poder, además, mencionó que lo han buscado para dar consultorías al Banco Mundial (BM), entre otros organismos internacionales.

BÚSQUEDA DE PARTIDO POLÍTICO

Hace un par de semanas, Marvin Ponce aseguró que estaba en búsqueda de un partido político, el cual arguyó que el idóneo para acogerlo sería el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

“Yo soy comunista, soy de ideas comunistas, de izquierda. No soy practicante del comunismo, porque aquí no se puede en el país. Tengo que buscar un partido porque a mí me gusta la política. Mi partido idóneo sería Libre... de acuerdo a mis ideas, pero no sé si me van aceptar, no he probado todavía”, dijo en aquel momento.

