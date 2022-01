Luis Redondo y Jorge Cálix instalan de forma paralela primera legislatura del Congreso de Honduras

”En un hecho sin precedentes, el soberano acudió a las urnas conociendo la propuesta electoral a través de un acuerdo que fue aceptado por todos. Aquí había una dictadura instalada por 12 años que abusó del poder en contra de todos, pero esto no volverá a pasar en este Congreso Nacional”, aseguró Redondo.

En el Congreso Nacional se agendó para las 7:00 am la convocatoria de los diputados que apoyan a Luis Redondo como presidente del Hemiciclo, en tanto, el otro presidente electo, Jorge Cálix, citó a las 8:00 am a los parlamentarios que lo respaldan para que ingresaran a una reunión virtual como parte de la primera legislatura.

El designado presidencial Salvador Nasralla, a su llegada al Hemiciclo exteriorizó ante los medios de comunicación su alegría porque “esta es una junta directiva del pueblo, los que llegaron acá no son celebridades, sino más bien sus empleados. Estoy contento porque este es un triunfo de la población, no existe junta directiva de Jorge Cálix porque no la legitima el pueblo ni la presidenta electa Xiomara Castro, tampoco se puede repetir la votación porque ya se hizo”.

Se esperaba esta mañana la llegada de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya al Congreso Nacional. También llegaron cientos de simpatizantes del Partido Libre, sindicalistas, organizaciones de la sociedad civil, familiares de los congresistas e invitados especiales.